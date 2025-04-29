Стало известно о приближении российских войск к Григоровке в ЛНР

Российские подразделения вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили два опорных пункта украинских формирований в кременских лесах. Более того, передовые отряды российских войск продвинулись вдоль реки Северский Донец и обеспечили прикрытие фланга основным ударным группам ВС РФ в районе Григоровки.

«В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности перебросить в Григоровку пехоту из населенного пункта Верхнекаменское. При этом основным путем снабжения украинских формирований на этом участке фронта остается населенный пункт Серебрянка, добавил эксперт.

28 апреля Марочко заявил, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли более 4,9 тыс. военнослужащих и наемников на рубежах ЛНР. Кроме того, российские подразделения уничтожили несколько сотен единиц техники украинских войск. В их числе — восемь танков, 100 орудий полевой артиллерии, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и другая техника.

Ранее военный эксперт рассказал, какие формирования ВСУ ведут основную разведку на линии фронта в ЛНР.