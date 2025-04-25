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Стало известно о выполнении «Азовом» основной разведывательной работы в ЛНР

Марочко: основную разведку на линии фронта в ЛНР ведут члены «Азова»
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основную разведывательную работу на участке фронта в Луганской народной республике (ЛНР), по предварительным данным, выполняют члены украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, в последнее время в регионе активизировались диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они выполняют задачи в районе населенных пунктов Новоегоровка, Надия и Сергеевка.

«Вооруженные формирования Украины стали чаще использовать разведывательные дроны, а не ударные», — добавил Марочко.

Как он сказал, в настоящее время разведкой на данном участке фронта в основном занимаются бойцы «Азова». Эксперт уточнил, что это только предварительная информация.

В конце марта Марочко в своем Telegram-канале написал, что подразделения ВСУ отошли на третью линию обороны в районе города Кременная в ЛНР. Он рассказал, что в тот момент российские войска практически отбросили украинские формирования к устью реки Северский Донец и «зажали» их на данном участке фронта.

Ранее военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль одно из сел в ЛНР.

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