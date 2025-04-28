Марочко: за неделю боев на рубежах ЛНР ВСУ потеряли 4,9 тыс. человек

За неделю украинская армия потеряла в боях на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) почти пять тысяч человек. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что с 19 по 25 апреля потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» свыше 4920 военнослужащих и наемников. Российские бойцы уничтожили восемь вражеских танков, 100 орудий полевой артиллерии, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств и более 200 различных боевых машин противника.

Эксперт отметил, что ВСУ, пытаясь замедлить продвижение российских войск, наносят удары по тыловым районам ЛНР, в результате чего имеются разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие среди мирного населения.

28 апреля сообщалось, что артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра.

Ранее Герасимов заявил, что российские войска действуют согласно плану спецоперации.