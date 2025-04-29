Губернатор Калужской области подтвердил информацию об атаке БПЛА на регион

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Он отметил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Жуковском районе. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было выявлено никаких разрушений инфраструктуры.

«На месте работает оперативная группа», — добавил глава субъекта РФ.

В ночь на 29 апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил об атаке украинских БПЛА на город Обнинск в Калужской области. По словам местных жителей, в районе улицы Курчатова раздались звуки взрывов. Из-за этого в некоторых домах задрожали стены и окна.

Кроме того, о взрывах рассказали жители соседнего с Обнинском города Жукова. Но другие подробности о ситуации в населенном пункте не поступали.

22 апреля Telegram-канал Mash написал, что дрон ВСУ впервые атаковал Кабардино-Балкарскую Республику. Как выяснили журналисты, системы ПВО перехватили в небе над регионом беспилотник FP-1. Обломки летательного аппарата упали в поле, и впоследствии их нашел один из местных жителей. Мужчина обратился в правоохранительные органы, сотрудники которых оцепили место происшествия и уничтожили фрагменты сбитого БПЛА.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.