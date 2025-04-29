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В Польше оценили бронированные КамАЗы

Defence24: бронированные кабины российских КамАЗов улучшат защищенность бойцов
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Алексей Куденко/РИА Новости

Бронированные кабины, которые устанавливают на грузовики «КамАЗ» Вооруженных сил России, улучшат защищенность бойцов. Об этом пишет польское издание Defence24.

«В последнее время были замечены автомобили с пусковыми установками различных типов беспилотников, их представят в честь празднования Дня Победы 9 мая», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что четырехосные грузовики «КамАЗ»-6350 с бронированной кабиной становятся все более распространенным явлением в армии России. По информации Defence24, с осени прошлого года грузовики подобного типа начали получать модернизированные кабины.

Кроме того, уточняет издание, были также модернизированы фары — их переместили на бампер, тогда как монолитное стекло разделили на две части, что указывает на умение извлекать уроки из опыта специальной военной операции.

До этого Telegram-канал «Осведомитель» написал, что в России был замечен грузовик «КамАЗ» с корабельной артиллерийской установкой АК-306 в кузове. Источник также предоставил фотографию грузовика. На ней изображен трехосный «КамАЗ»-5350 с АК-306, смонтированной в задней части кузова.

В свою очередь в августе прошлого года гендиректор компании-разработчика «Ремдизель» Александр Захаров рассказал, что многоцелевой роботизированный бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ для подвоза боеприпасов и вывоза раненых будет передан в войска для апробации.

Ранее в России начались испытания нового беспилотного бронеавтомобиля.

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