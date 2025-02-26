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В России заметили «КамАЗ» с шестиствольным орудием

«Осведомитель» опубликовал фото «КамАЗа» с артиллерийской установкой АК-306 в кузове
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Telegram-канал «Осведомитель»

Грузовик «КамАЗ» с корабельной артиллерийской установкой АК-306 в кузове заметили в России. Снимок машины опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографии показан трехосный «КамАЗ»-5350 с АК-306, смонтированной в задней части кузова.

Артиллерийская установка оснащена шестиствольным орудием АО-18Л, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Ее скорострельность составляет 1 тыс. выстрелов в минуту.

21 февраля главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что участники специальной военной операции (СВО) получили новейшие ручные пулеметы РПЛ-20.

До этого сообщалось, что специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) разобрали и изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины «Баба-Яга». Российские специалисты смогли узнать координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок его комплектующих.

Ранее стало известно, что у российской армии оказалось больше Javelin, чем у Великобритании.

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