В России заметили «КамАЗ» с шестиствольным орудием

«Осведомитель» опубликовал фото «КамАЗа» с артиллерийской установкой АК-306 в кузове

Грузовик «КамАЗ» с корабельной артиллерийской установкой АК-306 в кузове заметили в России. Снимок машины опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографии показан трехосный «КамАЗ»-5350 с АК-306, смонтированной в задней части кузова.

Артиллерийская установка оснащена шестиствольным орудием АО-18Л, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Ее скорострельность составляет 1 тыс. выстрелов в минуту.

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