Российские войска протестируют роботизированный тягач МТ-ЛБ для подвоза боеприпасов

Многоцелевой роботизированный бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ для подвоза боеприпасов и вывоза раненых будет передан в войска для апробации. Об этом заявил ТАСС гендиректор компании-разработчика «Ремдизель» Александр Захаров.

Впервые новую технику презентовали на форуме «Армия-2024». По словам Захарова, роботизированный тягач создан для доставки боеприпасов, вывоза раненых и выполнения других задач на передовой. Управлять им можно как с помощью пульта дистанционного управления, так и традиционно при участии водителя.

Гендиректор сообщил, что уже создан опытный образец тягача. Сейчас конструкторы работают над тем, чтобы довести устройство до «состояния движимого образца», после чего начнется его тестирование.

«Как только завершим все работы, апробация в войсках в любом случае будет», — сказал Захаров.

Он также напомнил о другом изобретении компании — беспилотной бронемашине «Зубило», которая базируется на серийном шасси «КамАЗ». 5 июля гендиректор «Ремдизеля» говорил, что бронеавтомобиль, предназначенный для оказания различной помощи штурмовикам, может получить несколько модификаций.

Ранее в России начались испытания нового беспилотного бронеавтомобиля.