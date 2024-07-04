В России начались испытания нового беспилотного бронеавтомобиля

Генеральный директор компании-разработчика АО «Ремдизель» Александр Захаров заявил, что новый беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» начал проходить испытания в ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «Зубило» в текущий момент проходит апробацию в разных родах войск, например, им интересуются в инженерных войсках РФ.

Захаров подчеркнул, что ВС пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава.

До этого сообщалось, что доработанную версию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» начнут испытывать в войсках в апреле.

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» строится на серийном шасси «КамАЗ». Его назначение — поддержка штурмовых групп, подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также подзарядка радиостанций и квадрокоптеров.

Впервые «Зубило» представили на форуме «Армия 2023» в августе 2023 года.

25 сентября 2023 года сообщалось, что производится доработка машины и ее дооснащение электроникой, чтобы броневик мог действовать в автономном режиме.

Ранее военный эксперт оценил создание беспилотного автомобиля в России.