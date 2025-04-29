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В Белгородской области ранены три бойца «Орлана»

Гладков: три бойца «Орлана» ранены в белгородском селе Новая Таволжанка
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В селе Новая Таволжанка, расположенном в Белгородской области, трое военнослужащих из подразделения «Орлан» получили ранения в результате взрыва дрона украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они были оперативно доставлены в городскую больницу №2 Белгорода бригадами скорой помощи. Врачи оказали им всю необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно.

«В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы», — отметил глава региона.

28 апреля жительница села Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области получила ранение в результате атаки дрона ВСУ.

До этого директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры РФ.

Ранее «Ахмат» ликвидировал несколько групп ВСУ, проникнувших в Белгородскую область.

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