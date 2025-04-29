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Норвегия получила все заранее заказанные американские истребители F-35

ВВС Норвегии получили 52 американских истребителя F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

Военно-воздушные силы Норвегии получили от американской компании Lockheed Martin 52 истребителя F-35. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Последние самолеты поступили в Норвегию 28 апреля. По имеющимся сведениям, всю партию F-35 планировалось получить еще в прошлом году, но этого не получилось из-за сложностей с поставками.

Телеканал также сообщил, что Норвегия получила первую многоцелевую крылатую ракету воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM). Министр обороны страны Туре Сандвик подчеркнул, что данная ракета очень важна для обороны и защиты безопасности как Норвегии, так и блока НАТО в целом.

22 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35.

30 марта сообщалось, что Лондон приобретет у Вашингтона партию истребителей F-35, невзирая на то, что Соединенные Штаты при определенных обстоятельствах могут деактивировать их.

Ранее Португалия отказалась от замены своих истребителей на американские F-35.

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