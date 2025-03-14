Португалия отказалась от замены своих истребителей на американские F-35

Португалия отказалась от замены имеющихся у нее истребителей F-16 на американские истребители F-35 из-за позиции администрации нового президента США Дональда Трампа, касающейся НАТО и иных вопросов в рамках международных отношений. Об этом в ходе интервью для издания Publico заявил министр обороны республики Нуну Мело.

Он отметил, что предсказуемость союзников имеет для Лиссабона большое значение. По словам главы военного ведомства, португальские власти должны быть уверены, что зарубежные партнеры при любых обстоятельствах будут на их стороне.

«И этот наш союзник (США. — «Газета.Ru»), который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, [сейчас] может привести к ограничениям в использовании, в обслуживании, в комплектующих — во всем, что связано с тем, чтобы истребители были в рабочем состоянии и использовались во всех сценариях», — подчеркнул Мело.

Министр добавил, что в связи с этим Португалия намерена рассмотреть альтернативные варианты замены F-16 «в контексте европейского производства». При этом он не стал уточнять, может ли Лиссабон принять решение о закупке истребителей французского производства.

В настоящее время Вооруженные силы Португалии имеют 28 истребителей F-16. При этом четыре из них с 2018 года принимают участие в охране литовской границы.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили возможность выхода США из НАТО при Трампе.