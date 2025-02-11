В Минобороны Греции опровергли передачу зенитно-ракетных комплексов Армении

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас опроверг сообщения о планах передать Армении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что так министр ответил на запрос лидера парламентской партии «Греческое решение» Кириакоса Велопулоса.

В нем парламентарий отметил, что в СМИ утверждалось, что Греция передаст Армении С-300, а также заменит их новыми ЗРК.

Дендиас в ответ на запрос отметил, что решение о передаче систем зенитного вооружения третьим странам не принималось. Он добавил, что главными критериями в политике Минобороны является поддержание обороноспособности страны в полном объеме.

В конце ноября портал Enikos писал, что Греция передаст Армении стоящие у нее на вооружении системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства. По имеющимся сведениям, командование греческой армии намерено решительно продолжить «дерусификацию» своего арсенала и полностью заменить имеющиеся системы новыми западными технологиями.

Ранее Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине.