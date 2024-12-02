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Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине

В Греции назвали ложными сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Киеву

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Fabrizio Bensch/Reuters

Правительство Греции опровергло публикации о передаче российских зенитно-ракетных комплексов С-300 или американских Patriot Украине. Об этом сообщил представитель кабмина Греции Павлос Маринакис, его слова приводит РИА Новости.

«Время от времени мы видим такие фейк-ньюс, они появляются снова и снова. Все — ложь. Большая ложь», — сказал он.

Власти Греции неоднократно заявляли, что не собираются поставлять системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце ноября портал Enikos писал, что Греция передаст Армении состоящие у нее на вооружении системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства. По имеющимся сведениям, командование греческой армии намерено решительно продолжить «дерусификацию» своего арсенала и полностью заменить имеющиеся старые системы новыми западными технологиями.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Германии ракет для Patriot.

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