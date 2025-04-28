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Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Минобороны: в небе над Курской областью сбили беспилотник ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Информации о разрушениях в результате попытки вражеской атаки на данный момент неизвестно.

За несколько часов до этого в российском военном ведомстве сообщали о другом сбитом беспилотнике над Курской областью. Информации о пострадавших также не поступало.

До этого директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Ранее в Белгородской области мирная жительница получила ранение в результате атаки дрона ВСУ.

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