Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Около 12:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Глава ФСБ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада привела к росту «террористических посягательств в различных регионах страны». Беспилотники и ракетные системы западного производства, как отметил Бортников, позволяют Киеву наносить удары глубоко внутри РФ.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.