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В Раде заявили о проблемах с военной техникой в ВСУ

Депутат Рады Цымбалюк: без помощи США техника в ВСУ превратится в металлолом
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РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что без помощи США техника в украинской армии превратится в металлолом. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

«США являются нашим стратегическим партнером <…>. Очень важно, чтобы та военная техника и вооружение в случае приостановки поставок боеприпасов и запасных частей к ним не превратились в металлолом», — сказал он.

Депутат отметил, что прекращение помощи США может стать настоящим вызовом для украинской армии.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. Он отметил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться изменения мира своим способом.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки».

Ранее на Западе предупредили, что Украина не сможет заменить военную помощь США.

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