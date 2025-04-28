Кулеба заявил, что Украина больше не может полагаться на США

Кулеба: Украина не может больше полагаться на США

Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. Об этом в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе, даже после того как (президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп уйдет. Нынешний Трамп, как оказалось, абсолютно другой», — сказал он.

По словам Кулебы, Трамп пришел изменить мир так, как он видит.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Также Рубио высказался о мирном соглашении между Москвой и Киевом, подчеркнув, что оно не должно основываться только на доверии сторон друг к другу, а быть построено на «фактах, действиях и реальности».

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.