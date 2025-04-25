На Западе предупредили, что Украина не сможет заменить военную помощь США

Военная поддержка США критически важна для Украины, и Киеву будет сложно компенсировать ее в случае прекращения. Об этом предупреждает издание Politico со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров об урегулировании конфликта.

Он отметил, что от Соединенных Штатов зависит слишком многое, и найти альтернативные источники помощи будет трудно. Президент США Дональд Трамп стремится заключить сделку по Украине в первые 100 дней своего второго срока, что вызывает давление на Киев, подчеркнул источник.

Однако требования Вашингтона кажутся Украине нечеткими, и чиновник предположил, что администрация США хочет переложить на Европу больше обязательств по поддержке Украины.

18 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может прекратить военную поддержку Украины. При этом американский лидер подчеркнул, что есть хорошие шансы достичь урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что Белый дом не станет участвовать в переговорах, если их участники будут «тянуть время» или блокировать прогресс.

В свою очередь бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил о необходимости прекратить всю военную помощь Украине и «вытащить» всех американцев, находящихся на территории этой страны.

Ранее в Раде предрекли катастрофу в случае прекращения поддержки США.