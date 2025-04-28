Боец ВСУ заявил о наступлении самого мрачного момента военного конфликта

Economist: в ВСУ считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент. Об этом пишет издание Economist, приводя слова украинского военного.

«Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас», — рассказал украинский разведчик.

ВСУ продолжают уступать российским войскам по всей линии фронта. В апреле глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от украинской армии.

В то время, как украинские войска пытаются удерживать позиции на фронте, президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

25 апреля Трамп подчеркнул, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие.