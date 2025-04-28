Военкор сообщил, что ВС России высадились на правом берегу Днепра

Котенок: ВС России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«На правом берегу часть наших подразделений ведет работу по закреплению позиций, а другие — обеспечивают контроль за воздушным пространством», — сообщил он.

Военкор добавил, что российские средства ПВО ежедневно сбивают гексакоптеры противника.

По предварительным данным, российские войска ведут бои в районе населенного пункта Тягинка.

22 апреля сообщалось, что сеть пунктов воздушного наблюдения для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины оборудовали российские военнослужащие группировки войск «Днепр». Беспилотники сбиваются при помощи переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

В феврале стало известно, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении.

Ранее переплывшие Днепр на лодке одесситы рассказали о деталях побега к российским бойцам.