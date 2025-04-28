Глава Брянской области сравнил ВСУ с фашистами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью совершили «террористическую» атаку по территории Брянской области. В результате ударов вражеских беспилотников произошли пожары, которые уничтожили один жилой дом, надворную постройку и семь автомобилей, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ подобно фашистам ночью атаковали наш регион, нанося удары по гражданским объектам и инфраструктуре», — написал глава Брянской области.
По его словам, возгорания также случились в здании Института управления и бизнеса, в помещении производственного склада. На данный момент они ликвидированы.
Кроме того, при налете дронов ВСУ были повреждены семь жилых домов, выбиты стекла в двух квартирах. Повреждения получила кабина строительного крана и объекты энергоснабжения в двух районах области.
Богомаз добавил, что сейчас в населенных пунктах региона организованы аварийно-восстановительные работы.
Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, над регионом обнаружили и сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа.
Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.