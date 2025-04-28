Более 100 украинских беспилотников атаковали Россию минувшей ночью

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 115 дронов над 5 регионами и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 115 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию с воздуха в период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля. Больше всего дронов противника было уничтожено над Брянской областью — 102. Также девять беспилотников обезвредили над территорией Крыма, еще два уничтожили в Курской области и по одному в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

До этого директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Глава ФСБ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада привела к росту «террористических посягательств в различных регионах страны». Беспилотники и ракетные системы западного производства, как отметил Бортников, позволяют Киеву наносить удары глубоко внутри РФ.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.