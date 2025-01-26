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«Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на водонапорный узел в Донецке

«Купол Донбасса» перехватил дрон ВСУ, целившийся по водонапорному узлу в Донецке
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Минобороны РФ

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» перехватила украинский беспилотник, который пытался атаковать водонапорный узел в Донецке. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет в соцсети «ВКонтакте».

Украинский ударный дрон самолетного типа целился по важному для Донецкой народной республики водонапорному узлу, который обеспечивает водоснабжение нескольких районов Донецка. С помощью системы «Купол Донбасса» его удалось перехватить и посадить.

Взрывотехники ФСБ и сотрудники МЧС обезвредили беспилотник и уничтожили его на полигоне.

20 января сообщалось, что над Донецком и Макеевкой «Купол Донбасса» за неделю обнаружил и перехватил 137 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале января региональное управление ФСБ сообщило, что в ДНР в новогодние праздники сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением беспилотников, один из которых нес более 15 кг взрывчатого вещества.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ «Баба-Яга» на Каховском направлении.

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