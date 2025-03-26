«Купол Донбасса» сорвал атаку беспилотников ВСУ на ж/д станцию в ДНР

«Купол Донбасса» предотвратил удар двух дронов ВСУ по ж/д станции в Донецке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила атаку двух украинских беспилотников на железнодорожную станцию в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил Telegram-канал «Штаб Обороны ДНР».

«Перехвачен фальшдрон самолетного типа и реактивный беспилотник «Скат», вооруженный боевым зарядом весом в 10 кг, который был направлен на поражение железнодорожного полотна», — отмечается в сообщении.

По данным канала, вражеские дроны не причинили ущерб транспортной инфраструктуре Донецка. Взрывотехники УФСБ отключили беспилотники и обезвредили боевой заряд «Ската».

В конце января «Купол Донбасса» перехватил украинский беспилотник, который пытался атаковать водонапорный узел в Донецке. Вражеский ударный дрон самолетного типа целился по важному для Донецкой народной республики водонапорному узлу, который обеспечивает водоснабжение нескольких районов Донецка. С помощью системы «Купол Донбасса» его удалось перехватить и посадить. Взрывотехники ФСБ и сотрудники МЧС обезвредили беспилотник и уничтожили его на полигоне.

Ранее в ДНР дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу с пассажирами.