Российские десантники ударили по скоплению ВСУ в ДНР

Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Часова Яра», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что артиллеристы работают совместно с расчетами БПЛА разведывательных подразделений. В частности, с помощью дронов военные выявляют цели, после чего передают координаты и обеспечивают контроль их поражения, подчеркнули в Минобороны.

15 апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ под Ямполовкой в ДНР. По его словам, продвижение Вооруженных сил России вынудило украинское командование оттянуть часть сил и средств из соседнего Торского.

Ранее Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ в ДНР.