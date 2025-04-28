Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские десантники ударили по скоплению ВСУ в ДНР

Минобороны: артиллеристы ВДВ ударили по скоплению ВСУ в районе Часова Яра
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Часова Яра», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что артиллеристы работают совместно с расчетами БПЛА разведывательных подразделений. В частности, с помощью дронов военные выявляют цели, после чего передают координаты и обеспечивают контроль их поражения, подчеркнули в Минобороны.

15 апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ под Ямполовкой в ДНР. По его словам, продвижение Вооруженных сил России вынудило украинское командование оттянуть часть сил и средств из соседнего Торского.

Ранее Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами