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Российский вертолет уничтожил пункт дислокации ВСУ

Минобороны: Ми-28НМ группировки «Юг» уничтожил пункт дислокации ВСУ
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Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Юг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что, согласно докладу разведки, в результате удара пункт дислокации ВСУ был уничтожен.

23 апреля экипажи штурмовых самолетов Су-25 Военно-воздушных сил России нанесли удары по бронетехнике ВСУ в зоне, контролируемой «Южной» группировкой войск. В Минобороны уточнили, что экипажи выполняли пуски ракет парами с небольших высот.

Ранее танк российской группировки «Центр» уничтожил пункт дислокации ВСУ.

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