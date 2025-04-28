Танк российской группировки «Центр» уничтожил пункт дислокации ВСУ

Танк Т-80БВМ группировки российских войск «Центр» на Красноармейском направлении уничтожил пункт дислокации украинских войск. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что экипаж танка огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был оборудован в одном из строений. Танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных беспилотников, прибыли на заранее подготовленную огневую позицию и 125-мм осколочно-фугасными снарядами поразили цель на расстоянии до 10 километров.

Огонь танка корректировался беспилотниками, что позволило обойтись минимальным расходом снарядов. Командир боевой машины Александр Микитюк подчеркнул, что из-за FPV-дронов противника танки ведут огонь в основном с закрытых позиций.

23 апреля сообщалось, что российские танкисты поразили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском.

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