В двух регионах России объявили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Тамбовской и Ивановской областях

На территории Тамбовской и Ивановской областей объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области!» — отмечается в рассылке.

Аналогичное предупреждение выпущено и для жителей Тамбовской области. В ведомстве призвали сохранять спокойствие.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью над регионом уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. В Брянске при атаке ВСУ мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, еще одна жительница была ранена. Пострадавшую доставили в больницу, добавил Богомаз.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.