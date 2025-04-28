В Брянской области в результате массированной атаки дронов погиб мирный житель

В Брянской области в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов погиб мирный житель. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:31 по московскому времени.

Пострадавшую доставили в больницу и оказали необходимую помощь, добавил глава региона.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что очевидцы в Советском районе Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов. По информации канала, на парковке в Красноармейском районе города загорелись несколько автомобилей. Предварительно, по ним попал беспилотник Вооруженных сил Украины. Кроме того, на Московской улице загорелся жилой дом, добавил SHOT.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.