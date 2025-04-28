Над Брянской областью сбили несколько десятков беспилотников

Богомаз сообщил, что над Брянской областью сбили несколько десятков дронов

Над территорией Брянской области ночью уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:33 по московскому времени.

По словам главы региона, в результате атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что при атаке ВСУ в Брянске мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, еще одна жительница была ранена. Пострадавшую доставили в больницу.

Telegram-канал SHOT писал, что очевидцы в Советском районе Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов. По информации канала, на парковке в Красноармейском районе города загорелись несколько автомобилей. Предварительно, по ним попал беспилотник Вооруженных сил Украины. Кроме того, на Московской улице загорелся жилой дом, добавил SHOT.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.