Над Брянской областью сбили несколько десятков беспилотников

Над территорией Брянской области ночью уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:33 по московскому времени.
По словам главы региона, в результате атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
Незадолго до этого Богомаз сообщил, что при атаке ВСУ в Брянске мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, еще одна жительница была ранена. Пострадавшую доставили в больницу.
Telegram-канал SHOT писал, что очевидцы в Советском районе Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов. По информации канала, на парковке в Красноармейском районе города загорелись несколько автомобилей. Предварительно, по ним попал беспилотник Вооруженных сил Украины. Кроме того, на Московской улице загорелся жилой дом, добавил SHOT.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.