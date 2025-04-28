В Брянске после взрывов загорелись машины и жилой дом

SHOT: над Брянском произошло минимум десять взрывов

Над Брянском произошло минимум десять взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы рассказали SHOT, что насчитали от 10 до 15 взрывов в Советском районе Брянска», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:57 по московскому времени.

На парковке в Красноармейском районе города загорелись несколько автомобилей. По предварительной информации, по ним попал беспилотник Вооруженных сил Украины, отметил SHOT. Кроме того, на Московской улице загорелся жилой дом, добавили авторы канала.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Незадолго до этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что территорию Брянской области атаковали беспилотные летательные аппараты ВСУ. Он подчеркнул, что силами противовоздушной обороны ведется работа по выявлению и ликвидации целей.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.