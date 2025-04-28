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В США заявили о планах предложить Японии строить корабли двойного назначения

Министр ВМС Фелан: США предложат Японии строить суда двойного назначения
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Global Look Press

США планируют предложить Японии строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли. Об этом заявил министр ВМС Штатов Джон Фелан в интервью японской газете Nikkei.

«Один из моментов, на которые я обратил внимание, изучая китайский флот и китайскую судостроительную промышленность, заключается в том, что они проектируют свои коммерческие суда, учитывая [их возможное] военное назначение», — сказал министр.

Фелан добавил, что Китай при необходимости сможет «довольно быстро» переоборудовать суда под военные нужды. Реализация аналогичного решения со стороны Японии, по словам министра, позволит сохранить высокий спрос, а также привести к технологическим инновациям и снижению затрат.

20 апреля журнал The National Interest сообщил, что Япония может стать главным изъяном в региональной обороне США. В публикации говорилось, что Токио обладает мощным военно-морским сдерживанием и является противовесом Китаю в Тихом океане. Однако журналисты отмечали, что у Японии есть «печально известная репутация шпионского рая».

Ранее премьер Японии сообщил о неуместности переговоров с США.

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