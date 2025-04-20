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Японию назвали возможной уязвимостью США в Тихом океане

National Interest: Япония может стать главным изъяном в региональной обороне США
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Depositphotos

Япония может стать главным изъяном в региональной обороне США. Об этом пишет National Interest.

Издание считает, что Японию можно назвать главным азиатским союзником Соединенных Штатов. В публикации говорится, что Токио обладает мощным военно-морским сдерживанием и противовесом КНР. National Interest отмечает, что у «Японии есть печально известная репутация шпионского рая».

«Правительство не может охранять военную тайну и поэтому руководит средой, в которой иностранные агенты действуют относительно свободно», — говорится в публикации.

Уточняется, что это происходит из-за отсутствия строгого закона о борьбе со шпионажем.

До этого министр обороны США Пит Хегсет на переговорах с японским коллегой Гэном Накатани в Токио заявил, что Япония стала основным союзником США в противодействии растущему влиянию Китая. Накатани, в свою очередь, отметил, что страны продолжат совместную работу над созданием «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Ранее в Финляндии назвали стратегию США по Украине, Ирану и Китаю «блефом».

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