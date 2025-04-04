Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО

Бастрыкин: нужно снимать фильмы о героях СВО для подрастающего поколения
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях СВО, которые могли бы стать примерами для подростков. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

«Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции. Помимо документальных проектов, нет на широких экранах фильмов о них», — сказал Бастрыкин.

Глава ведомства добавил, что во время Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин и многие из них актуальны до сих пор. По словам Бастрыкина, современным авторам нужно создавать подобные ленты, чтобы у нынешнего подрастающего поколения перед глазами примеры героизма и самоотверженности.

27 марта музыкант, саунд продюсер и блогер Максим Ануфриев опубликовал в своем Telegram-канале документальный фильм о курском приграничье. Автором сценария и текста работы выступил сам Ануфриев. Отмечается, что фильм основан на реальных событиях и рассказывает о людях, чьи жизни изменились навсегда. Автор отметил, что проект призван напомнить зрителям о важных жизненных ценностях и простых человеческих историях.

По словам автора, фильм создан для того, чтобы обратить внимание на тех, кто сталкивается с последствиями СВО, и показать, как она влияет на судьбы людей. Он подчеркнул, что это картина не только об СВО, но и о человеческой стойкости, взаимопомощи и надежде.

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что в РФ нужно снимать фильмы о героях СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами