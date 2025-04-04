Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях СВО, которые могли бы стать примерами для подростков. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

«Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции. Помимо документальных проектов, нет на широких экранах фильмов о них», — сказал Бастрыкин.

Глава ведомства добавил, что во время Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин и многие из них актуальны до сих пор. По словам Бастрыкина, современным авторам нужно создавать подобные ленты, чтобы у нынешнего подрастающего поколения перед глазами примеры героизма и самоотверженности.

27 марта музыкант, саунд продюсер и блогер Максим Ануфриев опубликовал в своем Telegram-канале документальный фильм о курском приграничье. Автором сценария и текста работы выступил сам Ануфриев. Отмечается, что фильм основан на реальных событиях и рассказывает о людях, чьи жизни изменились навсегда. Автор отметил, что проект призван напомнить зрителям о важных жизненных ценностях и простых человеческих историях.

По словам автора, фильм создан для того, чтобы обратить внимание на тех, кто сталкивается с последствиями СВО, и показать, как она влияет на судьбы людей. Он подчеркнул, что это картина не только об СВО, но и о человеческой стойкости, взаимопомощи и надежде.

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что в РФ нужно снимать фильмы о героях СВО.