Губернатор заявил об атаке беспилотников на Брянскую область

Территорию Брянской области атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:52 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что силами противовоздушной обороны ведется работа по выявлению и ликвидации целей.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Брянска произошло от двух до четырех взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО, отмечается в публикации. Также были слышны взрывы и звук мотора в небе над городами Новозыбков и Клинцы, добавили авторы канала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.