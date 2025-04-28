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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в трех областях Украины
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Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо этого, звуки сирены слышны в Сумской и Харьковской областях.

24 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по складу украинской армии с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

26 апреля основательница медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич заявила, что при ударе, который ВС России нанесли по Павлограду, была уничтожена база формирования. По ее словам, также пострадали имущество и техника, которые находились на базе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сравнили удар ВС России по Павлограду с ядерной войной.

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