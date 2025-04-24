На Украине сравнили удар ВС России по Павлограду с ядерной войной

Ночная атака подразделений российской армии по Павлограду в Днепропетровской области Украины была сравнима с ядерным ударом. Об этом сообщил командир отделения украинского 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Станислав Бунятов в Telegram-канале.

«Впечатление, словно ядерная война», — отметил он и назвал атаку «адом».

По его мнению, Вооруженные силы России «не пожалели ракет».

Утром 24 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО. По его информации, на химзаводе в Павлограде занимаются изготовлением твердого топлива для украинских ракет, а также производят начинку для кассетных боеприпасов.

После атаки на предприятие в Павлограде не пускали рабочих, уточнил Лебедев. По его словам, это значит, что «повреждено нечто очень секретное».

Ранее сообщалось, что армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар.