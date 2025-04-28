Средства ПВО в Курской области привели в боевую готовность

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Власти заявили, что силы и средства ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность для отражения потенциальной атаки противника, и призвали жителей области быть бдительными.

В ночь на 28 апреля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины уже атаковали территорию Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, силы противовоздушной обороны выявляют и уничтожают цели. Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что над Брянском произошло от двух до четырех взрывов. По словам очевидцев, они заметили вспышки над городом. Кроме того, были слышны взрывы и звук мотора в небе над городами Новозыбков и Клинцы.

Ранее ВСУ уничтожили родной дом олимпийского чемпиона.