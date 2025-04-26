«За людьми охотятся дроны». ВСУ уничтожили родной дом олимпийского чемпиона

Украинские войска атаковали родное село трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова — Подывотье в Брянской области. Дом, где вырос будущий чемпион, был уничтожен прямым попаданием осколочного снаряда. Родители Большунова успели покинуть жилище. Ранее лыжник регулярно приезжал в родное село и проводил тренировки на местной трассе.

ВСУ уничтожили родной дом Большунова

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Подывотье Севского района Брянской области — родному селу трехкратного олимпийского чемпиона Пекина-2022 по лыжным гонкам Александра Большунова. Оно находится в 2 км от российско-украинской границы.

Сам 28-летний лыжник и его семья не находились в этот момент в Подывотье. В предыдущие годы двукратный победитель «Тур де Ски» регулярно приезжал в родное село и тренировался на трассе, которую готовил для него отец.

Родители Большунова долгое время отказывались покидать свой дом, несмотря на атаки ВСУ, которые пытались проникнуть в населенный пункт еще в 2023 году. Тогда украинские военные активно обстреливали село из минометов и вели перестрелку с российскими войсками, но прорваться не смогли.

Родители Большунова пережили эти атаки (во двор дома даже прилетел снаряд) и в 2024 году все же приняли решение покинуть село из соображений безопасности. Это и спасло им жизнь.

По информации «Mash на спорте», 25 апреля родной дом Большунова был уничтожен прямым попаданием украинского осколочного снаряда. Деревянные постройки загорелись, и дом быстро сгорел дотла.

Отец прославленного лыжника — Александр Большунов — старший — уже подтвердил, что никто из семьи не пострадал, но признался, что ему было непросто пережить потерю родного дома.

«Я пострадал душевно», — приводит слова мужчины РИА «Новости».

Семья Большунова не собирается пока возвращаться в родное село, так как сохраняется угроза попасть под обстрел украинских дронов. Об этом сообщил тренер лыжника Юрий Бородавко.

«Разнесли весь дом родителей Большунова. Разговаривал с Александром Ивановичем (отцом спортсмена. — «Газета.Ru»), он говорит, нет смысла ехать смотреть — за машинами и людьми охотятся дроны. Нет смысла подвергать себя опасности, когда дом не вернуть. Александр Иванович переживает крепко, там прошла вся его сознательная жизнь», — цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».

Большунов долгие годы тренировался возле уничтоженного дома

Двукратный обладатель Кубка мира родился в селе Подывотье, впервые встал там на лыжи и долгие годы тренировался на трассе, которую лично проложил в лесу его отец.

«Саша и его сестра Настя постоянно ходили на лыжах, я топориком расчищал трассу, а дети ее убирали. Ходили по лесу «классикой». Я — первый, потом — Настя и последним — Саша», — рассказывал Большунов-старший в интервью «Спорт-экспрессу».

Со временем лыжник начал добиваться успехов на соревнованиях, попал в сборную России и уехал из родного села. Однако летом он все равно регулярно возвращался в свой дом и проводил там тренировки.

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Большунов-старший заготавливал зимой несколько машин снега и хранил их в специальном помещении, чтобы во время приезда сына — сделать для него временную трассу.

«Из деревенского парня мы вылепили такое, что пусть другие еще постараются.

Что сам умел по жизни, ко всему и его привлекал в детстве. Когда его нет в деревне, я всегда чищу трассу — вдруг приедет. Соседи считают меня чокнутым. Но зато у сына такие результаты», — говорил Большунов-старший.

Отец лыжника до последнего отказывался покидать родной дом.

«Меня оттуда палкой не выгонишь, — говорил он про село Подывотье в 2018 году. — Как жили, так и живем. В политику не лезем. Украина рядом, но оттуда к нам вроде бы никто не идет. Все хорошо».