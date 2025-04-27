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В Праге назвали число переданных в этом году Украине снарядов

Чехия в этом году поставила на Украину 400 тысяч крупнокалиберных снарядов
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Sofiia Gatilova/Reuters

С начала нынешнего года Чехия в рамках так называемой инициативы по боеприпасам поставила Украине из третьих стран 400 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов, заявила министр обороны республики Яна Чернохова. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Министр напомнила, что в прошлом году Прага передала Киеву около 1,5 млн единиц боеприпасов. Чернохова отметила, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам Украина получит столько снарядов, сколько ее союзники «смогут собрать по всему миру». Примерное количество боеприпасов, которое могут передать Киеву, министр оценила в 1,5 млн единиц.

Чернохова подчеркнула, что дальнейшие поставки зависят от того, удастся ли спонсорам инициативы собрать достаточное количество денег на оплату снарядов и их перевозку на Украину.

25 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина может не получить около 500 тысяч снарядов в случае прихода к власти в Праге оппозиционного движения ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Ранее в Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда.

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