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В Германии прокомментировали возможность выхода страны из конвенций по минам

Писториус исключил выход Германии из конвенций по минам и осколочным боеприпасам
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Lisi Niesner/Reuters

Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов. Об этом в интервью ARD заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он подчеркнул, что каждая страна должна самостоятельно принять это решение для себя сама. Он подчеркнул, что Германия заняла очень четкую позицию по этому вопросу.

24 апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Латвийские власти сегодня полагают, что такие боеприпасы в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны.

До этого заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей заявил, что власти Финляндии могли выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.

Ранее глава финского МИД назвала решение о выходе из Оттавской конвенции непростым.

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