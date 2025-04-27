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Стало известно, сколько раз ВСУ атаковали левобережье Херсонской области в сутки

РИА Новости: ВСУ за сутки нанесли 41 удар по левобережью Херсонской области
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие в течение суток 41 раз обстреляли левый берег реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника агентства, днем Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по соответствующим населенным пунктам 26 артиллерийских ударов. Ночью таких атак было 15, добавил он.

«Всего <...> под огонь попали 11 населенных пунктов», — уточнили в экстренных службах.

Среди них — Новая Каховка, Пролетарка, Бехтеры, Днепряны, Алешки, Ольгино, Корсунка, Великие Копани, Каховка, Малая Лепетиха и Казачьи Лагеря.

26 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что ВСУ ежедневно обстреливают левобережную часть Херсонской области. Как рассказал источник агентства, по региону наносятся удары с помощью артиллерийских орудий и беспилотников.

Из-за этого здесь регулярно фиксируют нарушения в работе критически важной гражданской инфраструктуры. В первую очередь это касается прифронтовых населенных пунктов, где тысячи людей вынуждены жить без света и водоснабжения.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала пенсионерка.

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