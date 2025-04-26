Стало известно, как атаки ВСУ влияют на инфраструктуру в Херсонской области

Украинские формирования каждый день наносят удары по левобережной части Херсонской области, нарушая работу критически важной гражданской инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, регион регулярно подвергается атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских орудий.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») ежедневно нарушают работу критически важной гражданской инфраструктуры. Так, в настоящее время многие прифронтовые населенные пункты и тысячи мирных жителей остаются без электро- и водоснабжения», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что на этом фоне в городах и селах не работают детские сады и школы.

Как отметили в силовых структурах, украинские бойцы неоднократно наносили удары по гражданским автомобилям и машинам специальных служб. Источник уточнил, что сотрудники правоохранительных органов и огнеборцы постоянно выезжают к местам происшествий и регистрируют совершенные против мирных жителей акты агрессии.

25 апреля бойцы ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Новокаховском округе Херсонской области. Глава района Виталий Гура заявил, что из-за этого пострадала женщина 1950 года рождения. У нее диагностировали минно-взрывную травму.

Ранее два жителя Херсонской области пострадали при атаке украинского БПЛА на автомобиль.