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В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

Пенсионерка получила ранения при атаке ВСУ на Днепряны в Херсонской области
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Telegram-канал Виталий Гура Глава городского округа Новая Каховка

Украинские военнослужащие обстреляли поселок Днепряны, расположенный в Новокаховском округе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Виталий Гура.

По его словам, в результате атаки пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила минно-взрывную травму.

«С осколочным ранением ноги пострадавшую доставили в Новокаховскую ЦГБ (центральную городскую больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Гура уточнил, что после обстрела в Днепрянах зафиксировали повреждение газопровода. Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон нескольким многоквартирным домам. В них оказались выбиты окна, и выгорели ряд квартир.

22 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские солдаты с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали автомобиль недалеко от населенного пункта Новая Маячка в Алешкинском округе. В результате пострадали два человека — водитель и пассажир. Их госпитализировали с тяжелыми травмами, уточнил глава региона.

Ранее дрон ВСУ атаковал здание администрации Новокаховского округа.

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