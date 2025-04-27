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В Крыму предотвратили атаку украинских беспилотников

Минобороны РФ: в небе над Крымом сбили два украинских дрона
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Республикой Крым. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион с помощью дронов самолетного типа.

«В период с 8:20 до 8:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА <...> над территорией Республики Крым», — уточняется в заявлении.

Утром 27 апреля в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи в Брянской области были ликвидированы пять дронов ВСУ. Российские системы ПВО сбили беспилотники самолетного типа.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз. Он сообщил, что в результате атаки никто из жителей Брянской области не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений. При этом на места возможного падения обломков БПЛА выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб, подчеркнул глава российского субъекта.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль пострадали три человека.

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