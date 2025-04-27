Военкоры сообщили об атаке беспилотников на Украину

Этой ночью Украина подверглась атаке дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Рой дронов атакует Украину. Взрывы гремят в Днепропетровске», — говорится в сообщении.

Информации о том, какие именно объекты попали под удар.

На данный момент в пяти регионах Украины действует воздушная тревога. Сирена включена в Житомирской, Киевской, Кировоградской, а также в Николаевской и Одесской областях.

В Министерстве обороны России 24 апреля сообщили, что российские Вооруженные силы в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине.

В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов. Целями ударов также стали места производства дронов.

Ранее ВС РФ нанесли по Украине массированный комбинированный удар.