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Военные ВС РФ нашли цех по сборке дронов в Дзержинске

РИА Новости: российские штурмовики нашли цех по сборке дронов в Дзержинске ДНР
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Reuters

Штурмовик 51-ой армии Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Каскад» рассказал РИА Новости, что на одной из позиций украинских войск в Дзержинске российские военные обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе.

По словам «Каскада», штурмовики обнаружили цех по сборке ударных FPV-дронов.

«Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, — нормально это все рассмотреть, эту комнату «разобрали» с танка быстро. Мы зашли, и они начали по той части стадиона очень активно лупить», — рассказал штурмовик.

Как сообщил «Каскад», его подразделение атаковало позиции на территории стадиона в Дзержинске, где, по имеющимся данным, располагался украинский военкомат с значительными запасами снабжения — водой, продовольствием и военной формой.

25 апреля источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие из группировки «Север» совместно с пограничниками Курской области успешно нанесли удар по командному пункту 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Сумской области.

В этот же день российские военные ударом по Киеву уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров для ремонта самолетов, а также пункт временной дислокации, где проживали и обучались иностранные наемники.

Ранее на Украине заявили о появлении у российских войск нового опасного БПЛА.

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