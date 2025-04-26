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На Украине заявили о появлении у российских войск нового опасного БПЛА

Украинский эксперт «Флэш»: ВС РФ применяют для атак новый БПЛА «Бандероль»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие начали наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью нового опасного дрона, получившего название «Бандероль». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на заявление украинского эксперта по связи Сергея Бескрестнова с позывным «Флэш».

Специалист отметил, что сведения об этом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) уже были занесены в базу Главного управления разведки министерства обороны Украины. Но, по его словам, «Бандероль» — это скорее барражирующий боеприпас, а не дрон. Он имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/час.

«Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас Украина ощущает первые постоянные случаи его применения», — подчеркнул «Флэш».

Он добавил, что дрон якобы был разработан АО «Кронштадт». При этом пока остается неизвестным, какова дальность полета данного БПЛА и с какого носителя его можно запускать.

25 апреля генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин заявил, что бойцам Вооруженных сил РФ на фронте были отправлены около 10 тыс. детекторов ПТ-01 «Птицелов». Устройство предназначено для выявления FPV-дронов и разведывательных БПЛА.

Ранее режиссер Никита Михалков захотел передать участникам специальной операции на Украине оружие американского производства.

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