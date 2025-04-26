В МИД назвали основание для участия военных КНДР в боях в Курской области

Захарова: бойцы КНДР помогали в Курской области в рамках Договора о партнерстве

Военнослужащие Северной Кореи участвовали в операции по освобождению Курской области, что было предусмотрено четвертой статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии для kp.ru.

Захарова подчеркнула высокий уровень союзнических отношений между двумя странами, продемонстрированный поддержкой КНДР. Дипломат также выразила уверенность в дальнейшем укреплении российско-северокорейских связей.

«Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически союзнического уровня наших отношений. Уверены, что наши связи и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться», — подчеркнула Захарова.

До этого представитель МИД заявила, что Россия никогда не забудет друзей из Северной Кореи.

Ранее Герасимов отметил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области.