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В Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и склады ВСУ в 164 районах
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 164 районах. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные Вооруженных сил (ВС) России наносили удары по объектам противника оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

26 апреля в российских силовых структурах рассказали об ударе по пункту временной дислокации элитного подразделения БПЛА ВСУ под названием «Птицы Мадьяра». Объект, расположенный на Красноармейском направлении, был полностью уничтожен.

Кроме того, в результате этой атаки российским военным удалось ликвидировать часть личного состава противника, а также уничтожить много специального оборудования и взрывчатки ВСУ.

До этого стало известно об уничтожении базы медицинского батальона «Госпитальеры» в Павлограде в Днепропетровской области Украины. Противник потерял имущество и технику, которые находились на объекте.

Ранее подполье сообщило об уничтожении офицеров и наемников ВСУ в Херсоне.

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